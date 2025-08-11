Carlos Gómez, teniente de alcalde de Carucedo, señala que el incendio les pilló "totalmente por sorpresa": "Fue muy rápido"

El teniente de alcalde de Carucedo, León, ha confesado que la gente está "preocupada" y "nerviosa" por la evolución del incendio. Sin embargo, señala que, dentro de lo grave, "no ha sido todo lo que se esperaba".

Carlos Gómez, teniente de alcalde de Carucedo (León), ha informado sobre la evolución del incendio, destacando que la parte correspondiente a dicho municipio está "más o menos controlada". Sin embargo, ha reconocido que las personas que fueron desalojadas todavía no pueden volver a sus casas.

En cuanto a cómo han vivido la noche, el teniente de alcalde ha contado en Al Rojo Vivo que el fuego se encontraba "a las puertas de algunas casas" y los vecinos la han pasado "preocupados y nerviosos". "Yo no había pasado nunca por nada similar", ha reconocido.

Un incendio que ha confesado que les pilló por sorpresa. "Todo fue muy rápido", ha explicado. "Por la mañana parecía que el fuego se alejaba. A las 15:00 horas cambió el aire y se metió en el pueblo de Las Médulas. A las 19:00 horas, se metió en Carucedo y ya no hubo forma de hacer nada, era imposible", ha destacado.

De momento, ha indicado que él tiene constancia de cinco viviendas que están quemadas en Las Médulas, mientras que en Carucedo no le consta que haya ninguna. "Entre los dos Ayuntamientos hay unas 800 personas desalojadas", ha añadido.

Al se preguntado por qué significa para él ver todo este paraje quemado, Carlos Gómez ha indicado que se vive con "tristeza". "Todo esto estaba verde y ahora parece una montaña de carbón", ha lamentado. "Yo crecí viendo el entorno de Las Médulas. Castaños centenarios que no sé si se podrán salvar. Es devastador", ha reconocido.

Pese a todo, ha destacado que, dentro de la gravedad, no ha sido "todo lo que se esperaba".