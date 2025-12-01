Ahora

Carlos E.Cué reacciona a la entrevista de Pradas en Salvados: "Vemos que esto es un juego entre mentirosos"

El periodista ha indicado que todo el mundo "está mintiendo" sobre la gestión que se hizo durante la DANA. "No sabemos muchas de las cosas que se dijeron, pero sí que lo que pasó no coincide con lo que ella dice".

Carlos E. Cué ha analizado la entrevista de Salomé Pradas en Salvados. El periodista ha indicado que es interesante porque sirve para ver que estamos hablando de "un juego entre mentirosos".

"Aquí todo el mundo está mintiendo", ha asegurado, señalando que este es el drama que existe para poder reconstruir la verdad. "No sabemos muchas de las cosas que se dijeron, pero sí que lo que pasó no coincide con lo que ella dice", ha explicado.

Un momento que ha aprovechado para añadir que la exconsellera ha mentido "muchísimo" durante su entrevista.

Ahora, ha confesado que cree que lo más difícil de entender de todo esto es cómo el PP ha podido "aguantar" con Carlos Mazón siguiendo al frente de su cargo cuando está convencido de que tenían "mucha más información que nosotros" de lo que había ocurrido.

