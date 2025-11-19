Carlos Cué, sobre Santos Cerdán: "¿Cómo se le puede ocurrir al 'número 2' del PSOE usar una tarjeta de una compañía que tiene contratos públicos?"

Ante las recientes revelaciones del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el periodista ha subrayado la postura del Gobierno: "Van a tener que dar explicaciones, sobre todo de cómo algo así pudo ocurrir ante sus narices sin que nadie se enterara".

En Al Rojo Vivo, Carlos Cué ha reaccionado al nuevo informe de la UCO, que revela, entre otras cosas, que familiares de Santos Cerdán habrían recibido beneficios de Servinabar y utilizado su tarjeta de crédito.

Cué ha comenzado subrayando la posición del Gobierno ante estas revelaciones: "El Gobierno dice: ya hicimos todo lo que podíamos. Pero, con todo lo que estamos viendo, no va a ser suficiente. Van a tener que dar explicaciones, sobre todo de cómo algo así pudo suceder delante de sus narices sin que nadie se enterara".

El periodista ha puesto el foco en un punto que considera especialmente grave: "El detalle de que Santos Cerdán, el jefe, el 'número dos' del partido del Gobierno, estuviera usando una tarjeta de crédito asociada a una compañía que recibe contratos públicos… ¿en qué cabeza cabe?".

Y ha insistido, incrédulo: "¿Cómo se le puede ocurrir al 'número 2' del PSOE usar una tarjeta de una empresa con contratos públicos? Además, es de las cosas más fáciles de descubrir por cualquier investigador".

Finalmente, Cué ha resumido su indignación:"Hacerlo de una manera tan descarada".