Carlos Cué, tras el saludo de Junts al papa: "Otro partido que hace un discurso antimigración salvaje. Es muy difícil aguantar esa hipocresía"

Por primera vez un papa ha visitado el Congreso de los Diputados y ha dado un discurso de unos 10 minutos donde ha interpelado, entre otras cosas, a la polarización, el aborto y la eutonasia y por supuesto, al aspecto migratorio.

Por primera vez en la historia, un papa ha visitado el Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido con una gran ovación. León XIV entraba en el hemiciclo poco antes de las 11:00, acompañado de la presidenta Francina Armengol, pero antes ha podido saludar a los diputados, entre ellos a los diputados de Junts, que han protagonizado un momento curioso: el saludo de la portavoz, Mirian Nogueras, al pontífice en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja ha superado los diez segundos, siendo uno de los más largos vistos en una mañana llena de imágenes históricas.

"Otro partido que hace un discurso discurso antiinmigración y de desigualdad salvaje y está aquí saludando al papa. Es que realmente es muy difícil sostener la hipocresía. Es muy difícil aguantar esa hipocresía", critica el periodista Carlos E. Cué, de El País.

En su discurso, el papa ha tenido un discurso antimigratorio muy fuerte, aunque también ha interpelado al aborto y la eutanasía, dos cosas que, como dice Cué, en España ya son debate: "En España, están perfectamente asumidos y el tema de la inmigración es el gran debate en España".

Pero además, subraya Cué, "es de sentido común que cuando el papa habla no genera contradicciones en la izquierda porque no es su referente moral".

Sin embargo, "cuando el papa habla tiene que generar, y esperemos que lo haga, algún debate en la derecha, porque si no a ver cómo te metes luego en redes, siendo una persona que has aplaudido con entusiasmo al papa y que ayer estuviste en la misa o que vas hoy al Bernabéu y crees que este señor es tu referente moral absoluto, a decir que se vaya a los inmigrantes, que les dé prioridad nacional primero a los españoles, etc. Es imposible. Para mí es imposible", remata el periodista.

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