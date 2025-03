Carlos Cue, sobre el reparto de menores: "El Gobierno piensa lo que Page, pero ha intentado pactar con el PP durante 9 meses y este no ha querido"

El periodista analiza en este vídeo las palabras de Page, quien ha criticado al PSOE por pactar con Puigdemont y al PP por no haber llegado a un acuerdo con el PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a criticar al Gobierno. En esta ocasión, por el pacto que el Ejecutivo ha realizado con Junts acerca del reparto de menores, incluido en la Ley de Extranjería. También, ha criticado el dirigente manchego al PP por no haber llegado a dicho acuerdo con el PSOE.

Y esto es precisamente lo que señala y analiza Carlos Cué, periodista de El País: "Lo que plantea Page (acerca del reparto de menores migrantes) es lo que el Gobierno se planteó en un primer momento: lo lógico es sacarlo adelante con el PP. Es bastante razonable pensarlo ya que además el PP gobierna en Canarias, es decir, esto parecía un pacto PP-PSOE de libro".

Sin embargo, Cué recuerda que ambos partidos, PP y PSOE llevan 9 meses negociando: "Se ha intentado absolutamente todo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no es del PSOE, sino de Coalición Canaria (CC), le dijo al PP que, por favor, pactasen esto con el Gobierno (además, el PP de Canarias estaba de acuerdo): pero no hubo forma de sacarlo. Entonces, o sigue el PSOE tres años más intentando que el PP entre o llama, finalmente, a la puerta de Puigdemont para intentar otra mayoría, porque el PP no quiere". En el vídeo podemos ver completa su información.