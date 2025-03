Junts avisa de que el pacto para el reparto de menores migrantes es "temporal" y se tiene que revisar el año que viene

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha afirmado que el acuerdo sobre el reparto de menores migrantes es temporal y se revisará en un año. Nogueras ha defendido que esta flexibilidad permite ajustar decisiones políticas según el contexto futuro. En una entrevista, destacó la necesidad de aliviar la carga de comunidades saturadas y compensarlas económicamente, como es el caso de Cataluña. Nogueras ha rechazado las acusaciones de racismo por parte de Comuns y Sumar, defendiendo que no hay justificación para tales afirmaciones. Además, ha señalado que la amnistía es la siguiente prioridad para Junts.

Junts avisa que el pacto para el reparto de menores migrantes es "temporal". Así lo ha asegurado la portavoz del partido, Miriam Nogueras, tras ser cuestionada por el carácter temporal del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, que se tendrá que votar nuevamente dentro de un año.

Nogueras ha defendido que en los últimos meses ya ha habido votaciones para prorrogar reales decretos y que es útil para "dar flexibilidad a las decisiones políticas". "Si dentro de un año la situación está mejor, igual vamos a poder corregir los criterios. Si la situación está peor, también se va a poder corregir. Dentro de un año vemos cuál es el contexto y se decide elegir", ha afirmado.

En una entrevista en Cadena Ser, ha asegurado que cree que era "básico" dejar de tensionar las comunidades sobrecargadas para garantizar el cuidado de las personas. Además, ha señalado que también era necesario "compensar económicamente a aquellas comunidades que están por encima de las plazas estructurales, que es el caso de Cataluña", algo que ha destacado que "no se recogía hace un año y ahora sí".

La política independentista ha defendido que lo que Junts quiere es poder gestionar la situación "en función del contexto", y ha reiterado que, a su juicio, no tenía ningún sentido hacer una norma estática.

Nogueras, tajante: "Racistas no somos"

Dicho esto, ha criticado que tanto Comuns como Sumar no hayan dado a Junts argumentos que justifiquen que tanto el nuevo reparto de los menores migrantes como el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña son acuerdos con tintes racistas.

"Podemos y Sumar tienen su guerra y entiendo que esto lo utilizan para gesticular. Sabe mal que utilicen Junts per Catalunya como arma para ganar terreno y, además, mintiendo y manipulando", ha criticado.

De esta forma, ha respondido de forma tajante a los Comunes después de que acusase a Junts de "gesticulación racista", en el acuerdo. "Racistas no lo somos y solo hace falta mirar los estatutos del partido, nuestras políticas y lo que vamos logrando. Les hemos pedido una sola razón para justificarlo y no fueron capaces porque no hay ninguna", ha concluido.

La amnistía, la siguiente prioridad

Por otro lado, Nogueras ha señalado que la siguiente prioridad para Junts, una vez aprobado el reparto de menores migrantes, es la amnistía, que aún no se ha aplicado a todos los dirigentes independentistas con deudas pendientes con la justicia por el 'procés', como Carles Puigdemont.

"Tenemos esa amnistía que es importante poder resolver, no sólo judicialmente sino también políticamente", ha dicho la portavoz de Junts en la Cámara Baja.

Al ser preguntada por una futura reunión entre Puigdemont y Pedro Sánchez, ha asegurado que habría sido un "buen mensaje" cuando se firmó la amnistía, pero ha añadido que a "estas alturas de la película no tiene ningún sentido y no resolvería nada".