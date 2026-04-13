Carlos E. Cué reflexiona sobre Orbán tras su derrota en Hungría: "Ha sido un infierno absoluto y Sánchez y otros primeros ministros se han enfrentado a él muchas veces"

Viktor Orbán ha perdido estrepitosamente las elecciones en Hungría ante el conservador Péter Magyar. Una derrota que en España ha puesto de acuerdo a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que han celebrado la victoria del líder opositor.

En Al Rojo Vivo, Carlos E. Cué ha señalado que "cómo no se va a alegrar Sánchez si hemos estado en varios Consejos Europeos en los que Orbán bloqueaba todo": "Han llegado a tener que hacer una cosa extrañísima que es que, para aprobar algo, Orbán tenía que fingir se iba al baño, fingir que se iba de la sala porque eso, de alguna manera, eso es una aquiescencia indirecta porque él no estaba de acuerdo con lo que se aprobaba, pero le convencieron que, para no vetarlo, tenía que salir".

"Ha sido un infierno absoluto y Sánchez lo ha vivido en directo. De hecho, se ha enfrentado a Orbán varias veces. Él y otros primeros ministros porque es un horror gestionar Europa con Orbán al frente", ha añadido.

Además, el periodista de 'El País' ha recalcado que esta derrota de Orbán implica también una de un Donald Trump que "se volcó absolutamente en las elecciones como se volcó en las de Argentina": "Allí le salió muy bien, el apoyo a Milei le hizo un gran favor a Milei. Aquí le ha salido fatal. Es muy relevante que Trump se haya dado una leche importante en Hungría".

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