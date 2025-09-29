García Aller, sobre la nueva DANA que acecha a Valencia: "Once meses después de la tragedia, todos han aprendido la lección menos Mazón"

Esta vez las alertas a los móviles han llegado a tiempo y la población ha podido ser avisada a tiempo, sin embargo, el president no acudió al Cecopi, ni siquiera a Valencia, ya que estaba en una cumbre del PP en Murcia. En el vídeo, el análisis de la periodista Marta García Aller.

Tras los nuevos avisos de lluvias torrenciales en Valencia, parte de Cataluña y Aragón, las alertas a los móviles llegaron a tiempo y la población pudo ser avisada y prevenida a tiempo, sin embargo, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que estaba en un acto del PP en Murcia, no lo abandonó para regresar a Valencia, tampoco acudió a la reunión del Cecopi.

La periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller, lo tiene claro: "Once meses después de la tragedia, parece que todos han aprendido la lección menos Mazón".

"Estamos viendo cómo las alertas tempranas están ayudando a poner a salvo a mucha gente, que las alertas bien redactadas salvan vidas y que el cierre de colegios y empresas puede salvar vidas, así como el tener gente competente al frente de los departamentos de emergencias", afirma la periodista.

Sin embargo, lo que estamos viendo de Mazón, "tal vez por evitar el agravio comparativo con su ausencia hace once meses", añade y remata García Aller, es que "en vez de remediar el error, lo repite".

