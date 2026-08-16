Migrantes piden asilo en una protesta en el asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta: "Queremos trabajar"

Los detalles Con banderas de España y pancartas, piden ayuda. Dicen que quieren quedarse en nuestro país para trabajar y poder ayudar a sus familias. La mayoría sigue viviendo en la calle 17 días después.

Unos 200 migrantes del asentamiento improvisado en la playa del Trampolín, en Ceuta, se concentraron para pedir asilo. Durante la protesta espontánea, exhibieron pancartas y banderas de España, enfatizando su deseo de trabajar y apoyar a sus familias. La concentración se desarrolló entre chabolas y construcciones precarias, mientras coreaban "asilo". ONG y colectivos que asisten a los migrantes ayudaron a elaborar los carteles. Este asentamiento es uno de los principales de la ciudad, donde los migrantes esperan conocer su situación. La acción permitió visibilizar su demanda de ser escuchados y solicitar asilo en España.

Unos 200 migrantes que permanecen en el asentamiento improvisado de la playa del Trampolín, en Ceuta, se han concentrado este domingo para pedir asilo, en una protesta espontánea en la que han exhibido pancartas con mensajes reivindicativos y banderas de España y han defendido que quieren quedarse en nuestro país para "trabajar" y ayudar a sus familias. "Todos queremos trabajar. Y si alguien hace algo malo, la Policía lo manda a Marruecos", ha expresado un hombre.

La concentración se ha desarrollado entre las chabolas y construcciones precarias en las que estas personas permanecen desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio, mientras coreaban reiteradamente la palabra "asilo" y mostraban los carteles ante la presencia de otras personas que se encontraban en la zona.

Según han señalado testigos presenciales consultados por EFE, algunas de las ONG y colectivos que prestan asistencia a los migrantes en este asentamiento ayudaron a varios de ellos a elaborar y escribir los carteles que posteriormente exhibieron durante la concentración.

La escena se ha producido en uno de los principales asentamientos improvisados de la ciudad, donde centenares de migrantes permanecen a la espera de conocer cuál será su situación, en unas condiciones de precariedad y entre construcciones levantadas con plásticos, lonas y otros materiales.

La concentración, sin convocatoria oficial y organizada de manera espontánea, ha permitido a los migrantes hacer visible su principal reivindicación: ser escuchados y poder solicitar asilo en España, mientras las organizaciones que trabajan diariamente con ellos continúan prestándoles asistencia en el asentamiento del Trampolín.

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