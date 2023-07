Carlos Cúe, periodista de El País y Jorge Busos, periodista de El Mundo, han debatido hoy lunes en Al Rojo Vivosobre las posibles investiduras de Alberto Núñez Feijoo que de momento no reúne los apoyos suficientes o de Pedro Sánchez que sumaría, de momento, más apoyos y necesitaría tras el voto CERA, en el que el PP le arrebató un escaño al PSOE, no la abstención de Junts sino el "sí".

Este fin de semana (28-29 de julio), el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo pidió a través de una mantener una reunión con Pedro Sánchez con el objetivo de "establecer un diálogo responsable". Pero Pedro Sánchez, por su parte, emplazó esa reunión hasta después del 17 de agosto (día en que el Congreso se constituye), recordándole a su vez que "gobierna el que más apoyos suma", contestando así a Feijóo tras su declaración de querer gobernar por ser quien ha ganado las elecciones y pedirle al PSOE que se abstuviera.

Jorge Bustos, quien ha sido muy crítico con Sánchez durante toda la campaña, asegura que es una "pena que Sánchez prefiera hablar con Junts antes que con el otro gran partido constitucionalista (PP)"; algo que su colega de profesión, Carlos Cué, quien le conoce desde hace tiempo, no ha dudado en "reprocharle".

"Me produce realmente ternura que después de todo lo que se ha escrito sobre Sánchez, de lo que tú has escrito sobre el presidente y después de esta campaña tan durísima (y legítima), ¿de verdad ahora la gran apuesta es la gran coalición entre PP y PSOE? Me produce ternura que ahora la gran apuesta sea la gran coalición con el mal", ha asegurado Cué.