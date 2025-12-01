Ahora

Pésima gestión

García Aller destaca que queda "mucho por aclarar" sobre la DANA: "¿Cómo vamos a saber cuándo dicen la verdad?"

La periodista ha reaccionado a la entrevista de Salomé Pradas en Salvados, lamentando que desde la Generalitat no hayan mostrado "ningún interés" en poner las cosas fáciles para saber "qué es lo que pasó" durante la DANA.

García Aller destaca que queda "mucho por aclarar" sobre la DANA: "¿Cómo vamos a saber cuándo dicen la verdad?"

Marta García Aller ha reaccionado a la entrevista de Salomé Pradas en Salvados, señalando que "han mentido tanto y tantas veces" que ahora la pregunta es "cómo vamos a saber cuándo dicen la verdad".

La periodista ha indicado que lo que sabemos es que tienen mucha papeletas de estar diciendo aquello que crean que "les exculpa en lo judicial", pero con muy "poco respeto" a las víctimas de la DANA.

De esta forma, ha confesado que no sabe si Pradas está en condiciones de reclamarle a Carlos Mazón "respeto para las víctimas".

"Queda mucho por aclarar", ha insistido, lamentando que esté siendo lo judicial y programas como el de Salvados los que estén ayudando a esclarecer lo ocurrido porque desde la Generalitat "no han mostrado interés" en poner las cosas fáciles para "saber qué es lo que pasó".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. Mónica García carga contra Ayuso, la "dictadorzuela de Chamberí", por revivir el fantasma de ETA: "Ya le vale. Está alentando el odio"
  4. Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales
  5. Desarticulan la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi 'The Base' en España
  6. El instituto de una de las menores que se suicidó en Jaén abrió el curso pasado un protocolo de autolesiones