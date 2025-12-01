García Aller destaca que queda "mucho por aclarar" sobre la DANA: "¿Cómo vamos a saber cuándo dicen la verdad?"

La periodista ha reaccionado a la entrevista de Salomé Pradas en Salvados, lamentando que desde la Generalitat no hayan mostrado "ningún interés" en poner las cosas fáciles para saber "qué es lo que pasó" durante la DANA.

Marta García Aller ha reaccionado a la entrevista de Salomé Pradas en Salvados, señalando que "han mentido tanto y tantas veces" que ahora la pregunta es "cómo vamos a saber cuándo dicen la verdad".

La periodista ha indicado que lo que sabemos es que tienen mucha papeletas de estar diciendo aquello que crean que "les exculpa en lo judicial", pero con muy "poco respeto" a las víctimas de la DANA.

De esta forma, ha confesado que no sabe si Pradas está en condiciones de reclamarle a Carlos Mazón "respeto para las víctimas".

"Queda mucho por aclarar", ha insistido, lamentando que esté siendo lo judicial y programas como el de Salvados los que estén ayudando a esclarecer lo ocurrido porque desde la Generalitat "no han mostrado interés" en poner las cosas fáciles para "saber qué es lo que pasó".

