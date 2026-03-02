Carlos Cué desmiente a la derecha cuando dice que "la izquierda está en silencio" con respecto a las atrocidades del régimen de Irán: "No es verdad"

El periodista Carlos E. Cué analiza las diferentes posiciones de los principales partidos de España, frente al conflicto de Irán. En el vídeo, los detalles.

Tras los ataques de EEUU e Israel a Irán, PP y PSOE vuelven a enfrentarse en sus posiciones. Mientras el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha hecho un "llamamiento a la desescalada", el PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha afirmado que "ningún demócrata puede ser condescendiente con el régimen iraní".

"Rechazamos el régimen de Irán. Uno en el que los ciudadanos sufren la represión. Sin embargo, denunciamos este atropello a la legalidad internacional, que no traerá nada bueno ni para la región ni para el mundo", aseguraba el presidente del Gobierno.

Algo que analiza el periodista Carlos E. Cué, de El País: "No hay ninguna discusión. Yo creo que en España ni en Europa en general no hay ninguna discusión en la opinión sobre el régimen de Irán. Es unánime (...) Creo que es mucho más consciente de lo que reconocemos".

Por ello, quiere destacar un detalle que es muy habitual en la derecha, en este momento, en todo el mundo: decir que la izquierda está en silencio con respecto a las atrocidades del régimen de Irán. "No es verdad. Uno escucha a los dirigentes fundamentales de esa izquierda que dicen que está en silencio, y no es verdad. No están en silencio", responde Cué.

"No es verdad que no hubiera debate en España sobre lo horrible que es el régimen de Irán, que lo sabe todo el mundo (...) Otra cosa es que uno pueda decir 'me gustaría que fueran más radicales', pero es que se puede decir que es un régimen horroroso y a la vez decir que el principal ejército del mundo haya hecho esta barbaridad, sin ningún apoyo de legalidad internacional ni siquiera el apoyo del Congreso estadounidense", asegura Cué, quien recuerda que ya pasó con Venezuela. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

