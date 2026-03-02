Camarero señala cuándo empezaremos a notar el precio de la gasolina tras el ataque de EEUU a Irán: "Mejor repostar hoy que mañana"

El periodista económico José María Camarero analiza en este vídeo las consecuencias económicas que puede tener este conflicto en España, después de que el petróleo se haya disparado más de un 8% antes de la apertura de las Bolsas europeas este lunes.

El precio del petróleo se disparaba más de un 8% antes de la apertura de las Bolsas europeas tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

En concreto, el precio del barril de Brent subía un 8,5% en torno a las 8.00 horas, hasta los 79,05 dólares. Y parece que, tal como le pregunta Antonio García Ferreras a José María Camarero, periodista económico de ABC, no va a subir solo el petróleo ni el gas licuado ni los fertilizantes...

"Esta mañana, como ya veníamos advirtiendo, sobre toda la situación que se ha generado en torno a Irán: petróleo, gas natural, las materias primas energéticas, que es donde se está centrando económicamente este conflicto. Pero evidentemente si esta situación se mantiene, si esta guerra se enquista, si se cronifica, esas consecuencias económicas pueden ir a más", afirma Camarero.

Y no se trata solo del petróleo, del gas natural o de esas materias primas energéticas, añade el periodista, sino que puede impactar en la economía real, al bolsillo de todos.

Por ejemplo, "en el caso de España, más allá de que suba las gasolinas, el diésel o el gas natural, si se traslada a la cesta de la compra, la energía pesa, en el caso de la inflación española, más de un 30% en el conjunto del IPC y por lo tanto, si esos precios altos hoy se sostienen a lo largo del tiempo, si esto se cronifica, entonces se acabará trasladando a todo, absolutamente todo lo que compramos".

En concreto y con respecto a las gasolineras, ¿cuándo empezará la gente a notar esa subida de precio? La respuesta de Camarero es tajante: "Pronto. En cuestión de días. De muy pocos días. Esta misma semana".

"El mercado energético del petróleo tiene una traslación rápida a las estaciones de servicio (...) Por lo tanto, casi diría mejor repostar hoy antes que mañana y mejor mañana antes que pasado, por lo menos durante esta semana, por lo que pueda estar pasando", aconseja y concluye el periodista. En el vídeo podemos ver al completo este análisis.

