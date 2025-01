Carlos Cué, sobre la "cuestión de confianza" que le pide Puigdemont a Sánchez: "El Gobierno le ha dicho a Junts que no se puede comer esto"

Los de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, presionan al gobierno de Pedro Sánchez para que el presidente se someta a una cuestión de confianza, sin embargo, y de momento, el Gobierno se ha plantado ante las exigencias, a la vez que hace equilibrios para no romper los puentes e intentar sacar adelante los Presupuestos.

La información que maneja sobre ello, Carlos Cué, periodista de El País, es que "en este momento, la posición es que claramente, el Gobierno se ha plantado y le ha dicho a Junts: 'No me puedo comer esto'. Ahora bien, en las próximas horas si se cambia, no lo sé".

Sin embargo, insiste el periodista en que cree que la posición del Gobierno es "bastante firme": "No es una asunto de discusión de Presupuestos o de partidas, sino un asunto de principios, un grupo no puede intentar llevar una moción de confianza que es una atribución del presidente del Gobierno". En el vídeo, al completo su intervención.