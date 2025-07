Carlos Cué, sobre el Comité Federal del PSOE: "Si hubiera movimientos para echar a Pedro Sánchez ya lo sabríamos"

Este sábado, 5 de julio, se celebra el Comité Federal del PSOE tras estallar de lleno el caso Koldo con la entrada de Santos Cerdán en prisión preventiva. Según informa el periodista y corresponsal político de 'El País', Carlos E. Cué, "ese comité no va a ser una 'boda roja' porque por mucho que haya dirigentes que digan que Pedro Sánchez se tiene que ir, si no lo dicen en público, dentro del Comité, no vale".

Además, subraya el periodista que "hay mecanismos para echar a Sánchez. Ya lo echaron una vez y, si hubiera un movimiento dentro del PSOE para echarlo, ya lo sabríamos. Al igual que sabíamos que había un movimiento para echar a Pablo Casado del PP".

Igualmente, señala Cué que "es absurdo discutir" que esta es la peor situación que ha tenido Sánchez en siete años, y que es "un argumento muy sólido y de libro" decir que Sánchez tiene una responsabilidad política por haber nombrado a dos secretarios de Organización que le han salido presuntamente corruptos.

Ahora bien, "el sector crítico del PSOE es muy pequeño", afirma Cué, "y si se fueran a primarias, creo que en estos momentos Sánchez las ganaría de calle. La realidad del partido funciona así: con gente votando", concluye el periodista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.