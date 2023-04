Carlos E. Cué tiene claro que el Barça debe tomar medidas drásticas si quiere resolver la crisis reputacional en la que se encuentra desde que salió a la luz el 'caso Negreira'. "Es una institución de tal calibre que es comparable con la política", ha comenzado explicando.

De esta forma, considera que, al igual que ocurre en política cuando sale a la luz un caso como este, lo que deben hacer para preservar la institución es que alguien dimita. "Alguien tiene que caer, es la única manera que tienen de resolver una crisis institucional de este calibre, porque no puedes decir que no has hecho nada mal", ha insistido.

Unas declaraciones que ha realizado después de escuchar las explicaciones que ha dado Laporta en rueda de prensa sobre lo sucedido. El periodista ha asegurado que, intentar mantenerlo "sale siempre mal".