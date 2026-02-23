Carlos Cué analiza la purga de Vox: "No es un partido, es una monarquía absoluta en la que el líder se ha ido cargando a todo su entorno"

El periodista Carlos Cué analiza los últimos movimientos del partido ultra después de que Santiago Abascal haya pedido la expulsión de Ortega Smith. En el vídeo, los detalles.

Vox quiere fuera del partido a Javier Ortega Smith y por eso le relevó como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Él se negó y la siguiente respuesta fue suspenderle de la militancia de la formación. No obstante, este se niega a irse: "Voy a pelear dentro del partido con los mecanismos que permiten nuestros estatutos", avisaba este viernes Ortega Smith.

"Es verdad que en la política española y en la europea, los hiper liderazgos son cada vez más fuertes, y todos los partidos caminan hacia eso. Pero es que lo de Vox no es un liderazgo, es una monarquía absoluta", afirma el periodista de El País, Carlos E. Cué: "No es un partido, es una monarquía absoluta en la que el líder ha ido cargándose a todo su entorno, como ha pasado en otros partidos, pero este ha pasado a un estadio superior porque ha cambiado toda su cúpula", insiste.

Ahora bien, el periodista destaca las cuestiones económicas del partido como elemento clave: "Lo importante es que el dinero de Vox es súper opaco, y se ha publicado todo tipo de cuestiones, incluso del Tribunal de Cuentas, muy delicadas de cómo se gestiona el dinero de VOX, de cómo se gestionan fundaciones, de qué sueldos hay en el partido... Hay muchísima opacidad sobre qué pasa dentro de Vox, donde se hace absolutamente todo lo que dice Abascal y nadie se entera".

Es más, analiza Cué: "Llega el límite, que no ha pasado en ningún otro partido en España, de que cuando hay una negociación, como está habiendo ahora en Extremadura, por ejemplo, la negociación la dirige Abascal. Y si quieres hacer un gobierno en Aragón, también "tienes que hablar con Abascal", concluye Cué. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

