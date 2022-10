Carla Antonelli, la primera diputada trans de España y hasta ayer militante del PSOE, ha pedido al presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, que ponga orden en sus filas para que salga adelante la norma.

"Nunca jamás he perdido la confianza en él", ha asegurado Antonelli en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que ha citado a uno de los referentes socialistas en materia de Igualdad, Pedro Zerolo, quien dijo que "el socialismo si no es valiente no es socialismo".

"Te lo pido, por favor, Pedro Sánchez, pon orden en esta situación", ha reclamado la diputada. "Que no nos digan que esto hay que seguirlo debatiendo. Llevamos dos años en esta legislatura y lo debatimos tres años más. ¿Lo vamos a debatir hasta el día del Juicio Final? ¿Cuando se acabe la legislatura y ya no haya más tiempo? Estemos en el lado correcto de la historia", ha reclamado.

"La población trans de este país lleva dos años siendo humillada y vilipendiada. Por favor, déjennos vivir. Esta ley no resta derechos a nadie", ha clamado.