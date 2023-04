Las tensiones en la izquierda española no acaban; más bien, lo contrario. Tras la celebración del acto de Sumar en el que Yolanda Díaz anunció su candidatura para las elecciones generales de diciembre, y al que Podemos finalmente no acudió, se ha desatado toda una guerra a dos bandas -en principio, entre la formación morada y el resto de partidos que sí apoyaron el evento de la ministra de Trabajo- en la que dardos, agravios y acusaciones vuelan de forma constante. El punto discrepante parece estar en cómo conciben Podemos y Sumar la celebración de primarias.

Punto que se ha incrementado en las últimas horas con la denuncia lanzada por la candidata de Podemos en Asturias, Covadonga Tomé, quien ha lamentado recientemente que desde el partido le han amenazado con expulsarla y ha reconocido estar "sorprendida" de que la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, "defienda vehementemente" las primarias en Sumar mientras "desprecia" los resultados internos de Asturias.

El episodio se enmarca en la crisis de la formación morada en Asturias, con dos sectores enfrentados, el de la actual dirección regional y el de los afines a Tomé y al exsecretario general, Daniel Ripa, que ha llegado a ser expulsado del partido. Tomé ha explicado en su cuenta de la red social Twitter que en noviembre ganó las primarias con el 60% de los votos para ser la candidata y que ahora ha encontrado en su email "una advertencia de expulsión enviada por el partido".

Tomé ha concretado que lo que ha recibido es un expediente en el que se propone su sanción por discrepancia política "que tratan de disfrazar de otra cosa". En el hilo que ha abierto en la citada red social, la candidata de Podemos en Asturias recuerda que ella es la única cabeza de lista autonómica que se presentó y ganó el proceso de primarias frente a una candidata apoyada por la dirección estatal.

Desde esa victoria, Tomé dice haber sido "ninguneada" por la dirección 'interina' del partido en Asturias, con el portavoz parlamentario Rafael Palacios a la cabeza, quien ocupa el cargo de la coordinadora de la formación morada en el Principado, Sofía Castañón, que está de baja. "No estoy siendo invitada a los actos para intervenir en medios. Tampoco aparezco en las redes de Podemos Asturies. Desde luego no dispongo de ningún recurso económico o humano de apoyo a la campaña en la que deberíamos estar todas volcadas, trabajando para triunfar en mayo", ha explicado Tomé.

A su juicio, se ha entrado en una dinámica "destructiva e inexplicable" hace semanas con "expulsiones injustificadas" de compañeras cercanas a su candidatura. "Ahora me toca a mí. Continúa el atropello democrático y la falta de respeto a todas las personas que en su momento respaldasteis con vuestro voto la candidatura que encabezo. La falta de respeto a todas las militantes de Podemos que aún creen en la democracia interna no cesa", ha lamentado.

La dirección de Podemos lo niega

A su denuncia se ha sumado, precisamente, el que fue secretario general de la formación morada en dicha comunidad, Daniel Ripa, quien a través de Twitter ha calificado la situación de "golpe de estado en Podemos Asturies impulsado por Ione Belarra y la dirección asturiana". Y ha añadido: "Autoritarismo frente a democracia. Piden primarias abiertas y cuando no ganan persiguen y expulsan a las candidatas. No lo permitamos. Podemos no es un juguete para sus intereses personales".

Un equipo de laSexta ha podido contactar con Ripa -quien por cierto sí acudió el domingo al acto de Sumar-, que ha confirmado punto por punto la denuncia de Tomé. No obstante, esta cadena también ha hablado con fuentes directas de Podemos, que niegan que se haya iniciado un expediente de expulsión contra Covadonga Tomé. En esta línea, la han retado a enseñar algún documento que lo acredite. Sí reconocen que Tomé está siendo investigada porque existe una denuncia por acoso laboral contra ella.

Así, han detallado que, tras una denuncia por un caso de acoso laboral, existe un procedimiento del comité de seguridad y salud laboral, un órgano que es independiente de la dirección de Podemos, para entender lo sucedido y asegurar la salud laboral de todos los/as trabajadores/as. Ante esta respuesta, Tomé ha vuelto a hablar con laSexta para asegurar que sí que se han dado expedientes de expulsión, y que el suyo "está lleno de mentiras y de incongruencias". Sobre la denuncia de acoso (que defiende la dirección de Podemos), lo tacha de "surrealista" porque la denunciaron solo por enfrentarse a la dirección oficialista y pedir más visibilidad. Y añade que ella nunca ha trabajado a sueldo del partido, por eso no puede existir acoso laboral por su parte. Así, ha informado de que va a presentar alegaciones al expediente.