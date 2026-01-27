Camarero plantea los retos de la regularización masiva de migrantes: “¿Qué pasará con los servicios públicos y la vivienda?”

La regularización de migrantes abre un debate más allá de lo político. En Al Rojo Vivo, el periodista económico pone el foco en sus efectos reales sobre la economía, los servicios públicos y el mercado de la vivienda.

En Al Rojo Vivo, el periodista económico de 'ABC' José María Camarero ha analizado el impacto de la regularización de migrantes desde una perspectiva económica. A su juicio, la medida puede tener efectos positivos. "Desde el punto de vista económico, puede suponer un mayor número de cotizantes, más contribuyentes al IRPF y una mayor legalidad y seguridad jurídica en todos los sentidos. Económicamente, es una regularización que puede venir bien", ha señalado.

No obstante, Camarero ha advertido de varios retos asociados al proceso. En primer lugar, ha puesto el foco en los servicios públicos. "¿Qué va a pasar con los servicios públicos? Sabemos que estas personas dependen en mayor medida de la sanidad y la educación públicas, al no contar con rentas suficientes para acceder a servicios privados. Este es un desafío importante para las comunidades autónomas", ha explicado.

En segundo lugar, ha alertado sobre el impacto en el mercado de la vivienda. "Si hay más personas regularizadas, habrá una mayor demanda de vivienda. Con una oferta que sigue estancada, esto puede incrementar aún más la presión sobre los precios, una tendencia que previsiblemente irá a más en los próximos meses", ha concluido.

