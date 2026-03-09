Camarero advierte de las consecuencias que la guerra en Irán seguirá teniendo en la economía: "Seguiremos viendo subidas adicionales"

El periodista económico ha destacado que el precio de los combustibles, a pesar de que ya está subiendo, todavía no ha trasladado todo "el miedo" y "la incertidumbre" que se está registrando en los mercados internacionales.

José María Camarero ha señalado que el precio de los combustibles "no para de subir" debido a la guerra en Irán, destacando que está subiendo mucho más el diésel que la gasolina.

Un momento que ha aprovechado para advertir que, aunque ya estemos notando esas subidas, todavía no se ha llegado a trasladar en el precio el "miedo" y la "incertidumbre" que se está registrando en los mercados internacionales de esas dos materias primas. "Seguiremos viendo subidas adicionales", ha advertido.

Un conflicto que también afecta al precio de las hipotecas. El periodista económico ha explicado que el euríbor no ha parado de subir desde que comenzó esta guerra, estando ya por encima del 2,3%. "La tendencia es ascendente", ha indicado.

De esta forma, aquellas personas que tengan una hipoteca variable verán cómo sube, al igual que quienes se encuentren en estos momentos negociando las condiciones de una hipoteca.

En cuanto a si veremos al Gobierno tomar medidas pronto respecto a todas estas subidas, Camarero ha señalado que la evolución del mercado se está desarrollando tan rápido que no podemos descartar que en el próximo Consejo de Ministros "se tengan que tomar medidas".

