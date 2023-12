La periodista Ángeles Caballero asegura que la amnistía y el referendum no van a solucionar ciertos problemas, en relación a las palabras del discurso de Pere Aragonés. Así, asegura que le llama la atención que, entre las urgencias, prevalezca tantísimo el referendum y la amnistía.

"No es que quiera estar aterrizada o que quiera sacar aquí cierta voz populista, pero me preguntó hasta qué punto son las preocupaciones que tienen los catalanes y las catalanas", expresa en directo.

Caballero cree que hay otros temas en una agenda, que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos y sus problemas, más relevantes. "La amnistía y el referendum no va a frenar determinados problemas. Me deja perpleja lo que fagocita este asunto y desgasta, por lo menos para mí, frente a otros temas que me parecen más fundamentales", señala.