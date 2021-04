El exministro socialista José Bono analiza en Al Rojo Vivo la situación de crispación política que vive nuestro país. Preguntado sobre si él habría revelado las amenazas recibidas como político, Bono reconoce que le sorprende que hace años, en 2019, Pablo Iglesias decía que no había que sacar a la luz este tipo de amenazas, pero que sin embargo ahora, las hace públicas e incluso pide a la Casa Real que se pronuncie.

"Yo creo que meter esos proyectiles en un sobre y enviarlos pues pone de manifiesto la calidad humana, política y moral del que lo hace, pero no hay que exagerar. No es comparable con los asesinatos a los que hemos estado acostumbrados", explica Bono.

Precisamente sobre las amenazas de la banda terrorista, el exministro revela en Al Rojo Vivo la situación que vivió hace años. Unos hechos que dice jamás ha revelado en 12 años.

"A mí me llamó un día Rubalcaba siendo ministro de Interior y me dijo 'vente al ministerio'. Me mostró unas amenazas claras de ETA y lo que le habían encontrado a un etarra detenido en París: mi agenda", cuenta Bono. Entonces Rubalcaba "me pidió dos cosas". En primer lugar, que no se lo dijera a la familia. "Tu miedo es tuyo y ellos no están en esto", cuenta Bono que le dijo Rubalcaba. Y segundo, le pidió que estuviera tranquilo porque le iban a reforzar la escolta y cambiar la agenda, además de darle más pautas de seguridad. Un relato del que dice no ha querido hacer publicidad.

Sobre la presencia de Vox en la campaña electoral madrileña señala que no le gusta las maneras con las que se dirigen a la población más vulnerable del planeta. "Esa forma en la que se dirigen a la gente me duele. Me duele que demonicen a la gente que se ve obligada a subirse a una patera, o que los enfrenten con los ancianos y sus pensiones". "Es detestable" pero "hay que echarle con los votos" no con los adoquines, explica. "Se les tiene que echar en el parlamento, no con sus métodos" dice, porque "ya les hemos ganado". Y recuerda lo que costó alcanzar la libertad y defenderla. "Hay quienes por defender la libertad perdieron su vida", insiste Bono, que critica además que "es doloroso que la extrema derecha que estaba custodiada y pastoreada (desde la muerte de Franco y gracias a la labor de Fraga), pues hoy el PP esto no lo sabe hacer… y esto produce una desunión muy grande".

Por eso cuando escucha a Ayuso hablar de la libertad y en lo que para ella consiste se muestra tajante. "No nos ofenda". "Hay miles de personas en este país que por defender la libertad perdieron la vida o sus comodidades. No se puede frivolizar", dice el exministro.

Asimismo defiende la importancia de hablar y el espíritu de la Transición. "Hay que entenderse. Cuando murió Franco, con quien hubo que hablar y negociar fue con sus ministros", y recuerda que Felipe González, al día siguiente de ganar dijo que iba a gobernar para todos.

"España está harta de enfrentamientos entre fascistas y comunistas. Esto no puede ser nuestro futuro. Y no lo va a ser", y por ello defiende que "Gabilondo es el más apropiado para hablar con todos". "Yo ya le he votado", confiesa.