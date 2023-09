Nevenka Fernández fue la primera mujer en conseguir una condena por por acoso sexual de un cargo político, en este caso de su jefe Ismael Álvarez, el entonces alcalde de Ponferrada. Fue en el año 2001. Su historia está contada a lo largo de los tres capítulos que componen el documental de Netflix 'Nevenka', producido por Newtral.

Fue víctima Nevenka no solo de su agresor sino también de mucha parte de la sociedad ponferradina que se puso de lado de Álvarez, revictimizando así, por tanto, a la víctima. Tras lo acontecido con Jenni Hermoso y el beso no consentido que le proporcionó su jefe, el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, Nevenka ha sentido la necesidad de escribir a Jenni Hermoso una emotiva carta a través de Newtral, mostrándole su empatía y valorando y alzando su valentía.

"Toda mi admiración para ti, Jenni Hermoso, por tu valentía, y para todas tus compañeras por apoyarte desde el primer día, eso también requiere mucho valor e integridad. Estos días he sentido mucha empatía y deseaba enviaros un poco de luz", empieza la carta.

Dice Nevenka que aún "queda camino por recorrer para que la sociedad española entienda qué significan los abusos contra nuestra libertad, nuestros cuerpos y en definitiva nuestra dignidad".

Sin embargo asegura que, pese a todo, "hemos avanzado, que hay una España que ha comprendido que no podemos continuar diciendo que está bien lo que está mal, que no podemos continuar mirando de lado o al lado contrario, señalando a las víctimas en vez de a los que abusan, y en esa España, en realidad, de la que nunca me fui, hay un montón de gente que ha gritado y seguirá gritando que no estáis solas", escribe Nevenka. Aquí podéis leer la carta al completo.