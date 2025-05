Marta García Aller, sobre el apagón: "Tener todas las hipótesis abiertas genera poca tranquilidad"

Marta García Aller ha indicado que para lo que es muy urgente saber la causa del apagón cuanto antes, es para tener "garantías" de que esto no va a volver a ocurrir.

La periodista ha señalado que es normal que todavía no tengamos el detalle técnico de qué fallo exactamente, pero lo que sí que hay que ver es por qué no hubo mecanismos que aislaran el incidente, sea el que sea, para no contagiar a toda la Península.

"Hay muchas preguntas en el aire que se podrían aspirar a ir empezando a responder", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Marta García Aller ha advertido que tener todas las hipótesis abiertas genera "poca tranquilidad" a la hora de intentar garantizar que esto no se volverá a repetir.