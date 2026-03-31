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Blas Moreno: "Estamos a pocos días de que EEUU escale su guerra con Irán"

Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial', analiza en este vídeo lo que cree que puede hacer EEUU en los próximos días.

Blas Moreno

Este martes, Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, ha asegurado que los próximos días de este conflicto van a ser decisivos y que Trump está dispuesto a llegar a un acuerdo. De modo que si Irán es listo, llegará también a un acuerdo.

Con todo y según analiza en Al Rojo Vivo, tras conocer estas declaraciones, el analista internacional Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial', "estamos, en mi opinión, a pocos días de que EEUU efectivamente escale su guerra contra Irán".

"Podría retirarse ahora mismo o intentar negociar de buena fe y no lo está haciendo y prepara una ofensiva más amplia contra Irán", señala Moreno sin aclarar en qué consistirá esa ofensiva. Pero "algo va a hacer", insiste. El experto cree que esto sería una "muy mala idea para EEUU y que va a convertir en un infierno para ellos militarmente", pero "Donald Trump en este momento no sabe ya cómo salir de este atolladero en el que se ha metido y va a empeorar la situación todavía más con esta escalada", concluye Moreno. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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