El profesor de Economía, Gonzalo Bernardos, celebra el dato de la inflación de septiembre, que luce una cifra más baja que la media de la zona Euro. "Nosotros hemos tenido siempre una inflación superior a la media europea", explica.

En este sentido, el experto se muestra optimista y asegura que la inflación va a seguir bajando. Eso sí, señala que la duda se encuentra en el mes de octubre, pues el precio de la electricidad se está comportando bastante peor en estos momentos. Aun así, ha augurado un camino a la baja de ahora en adelante, con alguna posible interrupción.

A las preguntas del presentador de Al Rojo Vivo, Bernardos ha explicado que esta bajada no repercutirá en los precios de algunos alimentos. "Hay alguien que está haciendo negocio y está subiendo sus márgenes y no los está bajando como estamos haciendo los trabajadores con nuestros salarios", asegura. ¿Quiénes son? "Los supermercados, no todos, pero una gran parte de ellos", señala.

Bernardos ha explicado que el precio de los alimentos sigue subiendo un 14,4% mientras que la FAU - el índice mundial de precios de los alimentos - señala que su coste lleva seis meses bajando.

Al mismo tiempo, insiste en que la Comisión Europea debe hacer sus deberes para que el año que viene se puedan tener "inflaciones relativamente normales sobre el 4%". "Pasarse más de un año para aplicar el sentido común desvinculando el precio de la electricidad del gas y poniendo un tope a este último es muy deprimente para cualquier ciudadanos europeo", critica.