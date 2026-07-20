Benjamín Prado recuerda una frase de Di Stéfano para celebrar la victoria de España: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos"

El escritor ha destacado que "España ha sido, sobre todo, un equipo, un equipo manejado sin grandes egos y con mucha solidaridad entre los jugadores", mientras que ha criticado el comportamiento que tuvo la Selección argentina, especialmente al acabar el partido.

Benjamín Prado ha recordado en Al Rojo Vivo una frase de Di Stéfano tras la victoria de España en el Mundial: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos". "Creo que España ha sido, sobre todo, un equipo, un equipo manejado sin grandes egos, con mucha solidaridad entre los jugadores, y uno de los grandes éxitos del entrenador ha estado en sus cambios, con los que ha acertado siempre", ha expresado.

En lo referente a Argentina, el escritor considera que "ha sido Messi y diez menos". "Él es un jugador admirable, maravilloso, que está en el crepúsculo de su carrera, y alrededor ha tenido una gente bastante e dura", ha señalado, al tiempo que ha criticado que "tuvieron un comportamiento muy poco deportivo" y "no supieron ni ganar ni perder, mientras que España ha sabido ganar y han sido caballerosos, además de otras muchas cosas".

Además, Prado también se ha referido a Luis de la Fuente, destacando que "a muchos jugadores los conoce desde que tienen 12 o 13 años, desde siempre, por lo que sabe qué tipo de jugadores son, tiene fe en ellos y sabe cómo sacar lo mejor de cada uno".

"Cuando llevó a Rodri, la gente decía que estaba fastidiado de la rodilla y ha sido el mejor jugador del Mundial; cuando apostó por Cubarsí, la gente decía que hay gente más experimentada y ha sido el mejor central joven del Mundial; apostó por Nico Williams, que estaba un poco renqueante también de su lesión, y mira el partido que hizo el tramo que jugó y el pase genial hacia atrás con la con la cabeza", ha subrayado.

Para el escritor, De la Fuente "es un gran seleccionador que, además, tiene tiene una virtud y es que se parece en su carácter a Vicente del Bosque". "Y yo creo que todo lo que se parezca a Vicente del Bosque es bueno por sí mismo", ha opinado.

Crítico con Argentina

Sobre la final del Mundial, Benjamín Prado ha dicho que no vio "ningún partido de fútbol". "Vi un dominio extremo extraordinario por parte de la Selección española de principio a fin, lo mismo que contra Francia, y la diferencia entre Francia y Argentina es que Francia quería jugar al fútbol y no lo dejábamos, y Argentina lo que quería es no dejarnos a nosotros, con continuas faltas, continuos empujones y continuas provocaciones", ha criticado, a lo que ha añadido que fue un "final absolutamente lamentable".

"Yo creo que Argentina, que es un país futbolísticamente tan maravilloso, que ha dado al mundo a Di Stéfano, a Maradona o a Messi, se merece un equipo mejor. Y su seleccionador también, porque yo creo que Scaloni es el único que se comportó como un verdadero caballero, que es lo que era ya desde los tiempos en que jugaba en el Depor", ha reflexionado el escritor, quien cree que "tiene que cambiar de mentalidad la Selección argentina, porque no hacen honor a su gran historia futbolística".

Por último, Prado también se ha referido al Real Madrid, reconociendo que si fuera Florentino Pérez, él "ficharía a Rodri esta tarde". "Yo creo que ayer quedaron dos cosas claras: que Enzo Fernández no puede jugar en el Real Madrid, porque no tiene nada que ver con los valores del del Madrid y que Rodri es un jugador muy parecido a Toni Kroos, que es exactamente lo que necesita el Real Madrid, una maravilla de capitán y de jugador", ha concluido.

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