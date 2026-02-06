Belén Carreño y la "valiente" exconcejala que denuncia al abuso sexual del alcalde de Móstoles (PP): "Ha tenido que ir a los tribunales porque no ha tenido el apoyo de su partido"

La periodista Belén Carreño analiza en este vídeo el caso de la exedil de Móstoles que finalmente ha encargado a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde de la localidad y a la cúpula del PP de Madrid.

La exconcejala de Móstoles encarga a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, y la cúpula del PP de Madrid. Este jueves, 'El País' revelaba y recogía la presión que habrían ejercido el PP madrileño para que la edil no denunciara al alcalde por acoso sexual y laboral, es más, el PP cerró el expediente sin citar a la víctima.

"A mí me despierta muchísima solidaridad la víctima", firma la periodista Belén Carreño, "porque imagino cómo ha tenido que sufrir para renunciar a lo que es, una política, que prefirió intentar agotar todos los canales dentro de su partido, esperando que hubiera una respuesta de los suyos, y ya ha tenido que salir finalmente a denunciar a los tribunales porque no tiene el apoyo y el respaldo de su partido".

Sin embargo, indica Carreño que esto es "muy típico también en los casos de pederastia de la Iglesia, donde la gente lo que no quiere es denunciar a los suyos: al párroco, al catequista, a la gente cercana, a la gente con cariño". Y muy típico también de los casos de acoso que ocurren en las familias: "La gente no quiere denunciar al tío, al hermano... Porque el acoso se perpetra especialmente en esos entornos de intimidad y de cariño".

De este modo, a Carreño le gustaría que esta caso sirivera de ejemplo: "Ojalá trascendiera también en otras capas de la sociedad, donde no es tan frecuente la denuncias del acoso sexual y laboral, la valentía que ha tenido la exedil de, pese a que no ha sido arropada por su propio partido, dar un paso al frente", finaliza la periodista. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

