Belén Carreño, tras las palabras de Guardiola sobre el robo en una oficina de Correos: "Hace poco favor a la democracia"

La periodista ha reconocido en Al Rojo Vivo que hubiese preferido que María Guardiola hubiese apuntado a "un partido" con sus declaraciones antes que señalar en general al "sistema" o a un posible "debilitamiento o fraude".

El PP ha decidido embarrar la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo por el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Badajoz.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha llegado a hablar de "robo de la democracia" o "ataque a la libertad", mientras que la principal teoría de la Guardia Civil, quien investiga el caso, es que se trata de delincuencia común.

Belén Carreño ha reaccionado a las declaraciones que realizó Guardiola sobre este asunto, destacando que lo mejor para que haya confianza es, precisamente, que los políticos "no siembren la duda" sobre los procesos democráticos y electorales.

De esta forma, ha reconocido que hubiese preferido que la presidenta extremeña hubiese apuntado "a un partido" antes que apuntar en general "al sistema" o a un posible "debilitamiento o fraude", dejando claro que con esto hace "poco favor a la democracia" tanto si gobierna el PP como el PSOE.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.