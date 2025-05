Belén Carreño destaca que hay que separar el debate de las nucleares del apagón: "No tiene nada que ver"

La periodista ha señalado que lo importante no es tanto la causa del apagón como saber por qué Red Eléctrica no fue capaz de controlar lo que fuese que pasó. "Debería tener más garantías", ha destacado.

Belén Carreño ha explicado que las centrales nucleares son mucho "más diversas" de lo que vemos, aclarando que hay mucha gente de la izquierda más pura que es "pronuclear". "Siempre ha suscitado mucha controversia", ha asegurado.

La periodista ha dejado claro que este debate no tiene nada que ver con el apagón, indicando que las nucleares no tuvieron prácticamente "ningún protagonismo" porque se trata de una energía "muy lenta" que no pudo salir al rescate del apagón ni estar en la recuperación.

"Fue un protagonista casi terciario y se ha convertido en un protagonista principal del debate político", ha explicado, recalcando que esto deja claro que toda la narrativa es política. "Nada tiene que ver con lo que pasó el lunes y con cómo se salió", ha asegurado.

Además, ha indicado que lo más importante del apagón no es tanto saber la causa como saber por qué Red Eléctrica no fue capaz de controlarlo. "Debería tener más garantías de que puede sostener la red", ha zanjado.