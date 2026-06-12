Belén Carreño, sobre cómo la izquierda responde a la corrupción del PSOE: "Los partidos pequeños de izquierda están preparando el plan electoral"

La periodista económica sostiene que la izquierda ya prepara su respuesta al desgaste del PSOE. Mientras el Gobierno confía en que el verano rebaje la presión política, los socios del Ejecutivo trabajan en unos Presupuestos que, en la práctica, serán el anticipo de la carrera electoral hacia 2027.

Belén Carreño, la periodista económica, ha planteado cómo se está preparando la izquierda para responder al profundo desgaste que atraviesa el PSOE y sostiene que la estrategia pasa, en primer lugar, por gestionar los tiempos.

"En el corto plazo más inmediato vamos a asistir a una sucesión de declaraciones y comparecencias que marcarán la agenda política de las próximas semanas. La mayoría tendrán lugar en sede judicial y alguna también en sede parlamentaria. Comparecerá la esposa del presidente del Gobierno, volverá a intervenir José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, será el propio presidente quien tenga que dar explicaciones. De alguna manera, ese calendario constituye el último gran episodio político antes del verano", ha señalado.

A juicio de Carreño, el Ejecutivo deposita una enorme confianza en la capacidad del calendario para rebajar la tensión y amortiguar el impacto de la crisis. "El Gobierno cree que la llegada del verano jugará a su favor. Primero, por acontecimientos de gran repercusión pública, como la visita del Papa, capaces de desplazar parcialmente el foco mediático; después, por la irrupción de eventos deportivos de enorme seguimiento, como el Mundial. La idea es que el ruido político pierda intensidad y que el desgaste quede parcialmente diluido durante los meses estivales".

Sin embargo, advierte de que la verdadera respuesta política no se está diseñando para el verano, sino para el otoño. Según explica, los partidos minoritarios que sostienen al Gobierno ya han comenzado a preparar el siguiente movimiento estratégico a través de los Presupuestos Generales del Estado. "En realidad, esos Presupuestos tienen una función que va mucho más allá de la gestión económica. Son el esqueleto del proyecto político con el que esas formaciones pretenden presentarse ante los ciudadanos en las próximas elecciones generales, previsiblemente a comienzos de 2027. Es una forma de trasladar prioridades, marcar perfil propio y empezar a construir un relato diferenciado".

Carreño considera que lo más probable es que ese debate se active entre septiembre y octubre, una vez concluido el calendario formal marcado por el Ministerio de Hacienda con la presentación de la senda de estabilidad. "En ese momento se llevará al Congreso una propuesta que tendría un carácter casi inédito en esta legislatura, porque Pedro Sánchez ha evitado durante los últimos años someterse a una negociación presupuestaria sin tener garantizada una mayoría suficiente para sacarla adelante. Y, salvo una carambola política o judicial completamente imprevisible que altere el actual equilibrio parlamentario, esa mayoría continúa sin estar asegurada".

Por ello, sostiene que los socios del Ejecutivo afrontarán ese momento con un trabajo político muy avanzado: "Para entonces ya tendrán redactada su particular carta de presentación ante el electorado: un programa electoral sólido, pensado para ofrecer una respuesta propia a la crisis abierta en el PSOE y para intentar que el debate público deje de girar exclusivamente en torno a los casos de corrupción que afectan a los socialistas. No se trata únicamente de apoyar o no al Gobierno, sino de preparar el terreno para una futura campaña electoral".

De hecho, asegura tener constancia de que buena parte de ese trabajo ya está hecho: "Todo apunta a que el otoño será el verdadero punto de inflexión político. Veremos a los partidos de izquierdas y a los socios parlamentarios del Gobierno desplegar iniciativas, marcar distancias y reforzar sus perfiles propios en un intento de llegar a las elecciones con un proyecto reconocible. Después de un verano concebido como tiempo de contención, podría abrirse un otoño especialmente intenso y decisivo para el futuro del bloque progresista".

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