Belén Carreño: "Aunque parezca imposible, desde el Gobierno no descartan que en el último momento Junts diera el apoyo a los Presupuestos"

"Los propios partidos nacionalistas catalanes también tienen mucho interés en que se cierren unos Presupuestos donde ellos salgan favorecidos", informa y analiza la periodista Belén Carreño. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención e información.

La periodista Belén Carreño analiza la posible estrategia que estaría utilizando Pedro Sánchez de cara al final de la Legislatura. "El presidente está dibujando ahora, con el marco de un proyecto de Presupuestos, una salida digna, una convocatoria electoral que tenga como disculpa un fallo en la aprobación de los presupuestos en lugar de todos estos escándalos".

Además, revela la periodista que, hablando con diferentes responsables políticos de los partidos minoritarios, efectivamente, le decían que "ya están preparando" esas peticiones de presupuestos como programas electorales.

"Y no se puede olvidar que es muy importante tener el altavoz que tiene el Gobierno y sus partidos que le apoyan a la hora de promover esas iniciativas, de aquí a que se vote en el Congreso, que sería alrededor de diciembre, y entonces activar ya el mecanismo electoral que sería para alrededor de febrero", afirma Carreño.

Todo ello, claro está, "si resisten el proceso parlamentario sin nuevas bombas de relojería que vayan estallando con otras causas y que fuercen a que esa salida digna, que ahora mismo están encauzando, se les rompa", aclara.

Ahora bien, pese a todo esto, revela que Junts podría firmar los Presupuestos: "Hablando con una de las personas que negocian en directo los Presupuestos, no descartaban que en el último momento Junts diera el apoyo a la Ley de Presupuestos Generales, porque recordemos que, en cualquier caso, como va a haber elecciones en 2027, se quedarían esos presupuestos con las negociaciones que se hayan logrado con Junts y eso se quedarían los catalanes".

Por ende, "aunque parezca ahora imposible, no es algo que desde el Gobierno estén descartando", concluye la periodista, señalando que "los propios partidos nacionalistas catalanes también tienen mucho interés en que se cierren unos Presupuestos donde ellos salgan favorecidos". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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