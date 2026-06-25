El relato entre lágrimas de una venezolana tras los dos terremotos: "Una columna de humo, es un escenario de una película de terror"

Los detalles Esta afectada por el seísmo relata que temió que su casa se derrumbase cuando empezó a notar el temblor: "Estaban todas las paredes agrietadas y abrimos las puertas como pudimos".

Los dos terremotos devastadores que han sacudido Venezuela han dejado un sinfín de imágenes y testimonios aterradores. Uno de ellos es el de una venezolana que, en el momento de los dos temblores, que estuvieron separados por poco más de medio minuto, temió que su casa podía venirse abajo. "Estaban todas las paredes agrietadas y abrimos las puertas como pudimos", relata.

Al salir, se encontró un panorama absolutamente desolador: "Había una columna de humo que no nos dejaba ver". "Parecía un escenario de una película de terror", relata sobre los edificios derrumbados y la destrucción total que vio en la calle.

*Noticia en ampliación.

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