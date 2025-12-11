Crisis en el PSOE
Belén Carreño analiza la situación del PSOE: "Les van a dar mucho más dolor de cabeza los casos de acoso sexual que la corrupción"
La periodista ha señalado que la militancia del PSOE estaba por "perdonar" la corrupción. Sin embargo, ha asegurado que los casos de acoso sexual son algo que está "implosionando" dentro del partido.
Al PSOE se le acumulan los escándalos. Por un lado, el juez Leopoldo Puente ha decidido abrir juicio oral para Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas, manteniendo a los dos primeros en prisión.
Una noticia que se ha conocido mientras se produce una oleada de detenciones con la fontanera del PSOE Leire Díez; el expresidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán arrestados por contratos públicos bajo sospecha.
Sin embargo, estos no son los únicos casos que afectan al partido de Pedro Sánchez. Las denuncias por acoso sexual contra socialistas como Paco Salazar, Antonio Navarro o José Tomé han abierto una gran brecha interna en el PSOE.
Belén Carreño ha analizado esta situación, señalando que cree que el presidente del Gobierno y el PSOE fueron muy "positivos" cuando creyeron que habían encapsulado la corrupción en los sucesos de julio.
Pese a esto, ha confesado que cree que "les van a dar mucho más dolor de cabeza" los casos de acoso sexual, porque "está implosionando" dentro del partido.
"La militancia no se lo perdonan. La corrupción estaban por hacerlo, pero esto va a ser lo que va a finiquitar", ha zanjado.
