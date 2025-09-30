Ahora

Beatriz Parera, sobre el informe de Hacienda sobre Barrabés: "Es demoledor, hay más de una decena de irregularidades"

La periodista Beatriz Parera analiza en este vídeo el informe de los peritos de Hacienda que concluye que los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es al empresario podrían haber incurrido en "fraude de ley".

Beatriz Parera

Hacienda concluye concluye en un informe enviado al juez Juan Carlos Peinado que los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés podrían haber incurrido en "fraude de ley": "El informe es demoledor", afirma Beatriz Parera, adjunta a la dirección de 'El Confidencial' en directo para Al Rojo Vivo.

Si nos leemos el informe de más de 300 páginas, señala la periodista, "podemos ver cómo hay más de una decena de irregularidades, todo tipo de cosas que no se hicieron bien en esa contratación y no se hicieron bien para favorecer a un empresario que es amigo personal de Begoña Gómez y que contribuyó a su éxito en la cátedra y en el máster de la Complutense".

Para Parera este caso va a tener "relevancia" en dos aspectos: por un lado, apunta, en la investigación que lleva la Fiscalía Europea, que es independiente de la del juez Peinado, y por otro también para el propio Peinado. En el vídeo podemos ver completa su explicación.

