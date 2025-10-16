Beatriz Parera habla de la tensión entre Ábalos y el que era su abogado: "No le ha vuelto a pagar"

La periodista ha indicado que el exministro le hizo a su ya exabogado una primera "provisión de fondos" y a partir de ese momento dejó de "abonarle la minuta". Una situación que provocó, en parte, la tensión entra ambos.

El exministro José Luis Ábalos decidió prescindir de los servicios del que era su abogado, José Aníbal Álvarez, por, según expresó, "diferencias irreconducibles". Una decisión que tomó a tan solo dos días de su declaración en el Tribunal Supremo.

Beatriz Parera ha dado más detalles sobre la relación entre ambos, destacando que Ábalos había dejado de pagar a su letrado. "Le hizo una primera provisión de fondos y a partir de ese momento dejó de abonarle la minuta, no le ha vuelto a pagar", ha explicado.

Una situación que ha detallado que provocó, en parte, la tensión entre ambos. Sin embargo, ha dejado claro que el letrado estaba dispuesto a "continuar defendiéndole" para no dejarle en la estacada. "Todo estalló por la tensión de las últimas semanas", ha aclarado.

Ahora, el exministro ha elegido al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista para que sea su nuevo abogado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.