Análisis en ARV
Beatriz Parera destaca que, desde Leire Díez, el PSOE ha dejado de poner querellas: "No sé si es un intento de protección"
La periodista ha indicado que se ha producido un "evidente cambio de tendencia" en el PSOE, destacando que no sabe si ya no ponen querellas para "no cabrear o esperar" que no aparezcan "cosas muy feas".
Beatriz Parera ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez diciendo que no va a emprender acciones legales contra José Luis Ábalos a pesar de defender que todo lo que está diciendo es "mentira".
La periodista ha indicado que ve un "evidente cambio de tendencia", preguntándose por qué ahora no lo hace cuando en el pasado esta fue su manera de actuar.
"Con Víctor de Aldama lo primero que hicieron fue salir en tromba contra él e iniciar acciones legales", ha recordado, destacando que esto es algo que han hecho, incluso, contra el juez Peinado, "acusándolo de prevaricación".
Una estrategia que ha señalado que comenzó a variar con Leire Díez. "De repente, ya no nos querellamos contra ella, Koldo García o José Luis Ábalos", ha indicado.
Una decisión que ha reconocido que no sabe si es un intento de "protección, de no cabrear o de esperar" que en esa investigación de esas querellas no empiecen a "aparecer cosas feas". "No sé si es esto lo que conduce a haber variado tanto", ha admitido.
