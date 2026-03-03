Basteiro: "El PP trata de utilizar el Senado para atacar no a Zapatero, sino a Pedro Sánchez"

Según el corresponsal político de Bloomberg, no es casual que la comparecencia de Zapatero se produzca en plena campaña de Castilla y León: "Se busca a Zapatero como un activo electoral para el PSOE y para Pedro Sánchez".

Tras la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que respondió por su presunta vinculación con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra —aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021—, Zapatero negó de forma categórica haber facilitado o influido en dicha operación.

El análisis de Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, introduce un matiz relevante al debate. Basteiro subraya que, más allá de las conclusiones políticas del Partido Popular, el rescate de Plus Ultra ya ha sido exhaustivamente examinado por distintas instancias: "Investigaciones sobre Plus Ultra ya ha habido, y que haya todas las que haga falta. De hecho, es probablemente uno de los contratos más mirados y revisados en España: por el Tribunal de Cuentas, por la Unión Europea y por la propia Justicia".

En este sentido, Basteiro advierte contra la tentación de anticipar conclusiones a partir de informaciones parciales o titulares llamativos: "Sería bueno no llegar a conclusiones antes de tiempo por lo que se haya publicado en alguna web o medio. Ese es el periodismo de coincidencias, el periodismo llamativo de los 'hombres de confianza' y las 'manos derechas'. ¿Cuántas manos derechas puede tener José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Decenas, cientos, miles?".

El corresponsal de Bloomberg también sitúa la comparecencia en un marco eminentemente político, al considerar que el Partido Popular utiliza el Senado como herramienta de desgaste: "Creo que el Partido Popular trata de usar el Senado no tanto para atacar a Zapatero, sino para atacar a Pedro Sánchez. Es una práctica habitual: las comisiones, sean del signo que sean, se emplean para erosionar al rival político. También ocurre en el Congreso".

Por último, Basteiro regresa al fondo de la comparecencia del expresidente y la califica de ·muy contundente". Destaca que Zapatero negó cualquier relación con Plus Ultra, empeñó su palabra, aportó documentación y subrayó un dato poco habitual: "Ha dicho, y esto es llamativo, que no tiene ninguna sociedad para facturar su trabajo. Habría que ver si todos los expresidentes hacen lo mismo".

A su juicio, tampoco es casual el momento elegido para la comparecencia: "No creo que sea accidental que se produzca en plena campaña de Castilla y León ni que se busque a Zapatero. Es un activo electoral para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez".

