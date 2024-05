Los últimos sondeos de cara al 12M de las elecciones catalanas dan a Salvador Illa como el partido más votado, mientras el actual presidente y candidato de ERC, Pere Aragonès, se quedaría en tercera posición incluso por detrás de Carles Puigdemont. Unos resultados de las encuestas que no parece preocupar al presidente en funciones de la Generalitat.

Al ser preguntado en Al Rojo Vivo por los resultados de los sondeos que le colocan en tercera posición, Aragonès les restó importancia haciendo una comparación con lo ocurrido con las encuestas de las elecciones generales: "Las encuestas también decían que Feijóo sería presidente del Gobierno y la realidad fue otra. Los electores son los que deciden, no las encuestas. Yo ofrezco las políticas de izquierdas que hemos llevado a cabo y me dirijo a la ciudadanía para que concentre los votos de la izquierda en ERC y no en el PSC o Junts. Somos la izquierda independentista fiable que hemos hecho avanzar Cataluña".

Además, también ha respondido a las palabras de Puigdemont para "unir" a todo el independentismo: "Yo siempre digo que la unidad se tiene que practicar, no predicar. En esta legislatura, Junts se salió del gobierno con la excusa de que ellos tenían una estrategia de confrontación con España y atacaban nuestra idea de la negociación para después, ponerla en práctica un año y medio después".