El periodista Antonio Maestre analiza en Al Rojo Vivo (ARV) las últimas informaciones que ha dado Andrea Segura, periodista deportiva de laSexta, sobre que no todas las jugadoras de la selección española han rechazado ir a la nueva convocatoria de la RFEF.

"Cuando esta mañana escuché que todas las jugadoras habían dicho al unísono que no iban a ir a la Selección, me congratulaba, porque estaban dando una lección de sindicalismo para conseguir mejoras, pero cuando he escuchado que no son todas, me ha dado bajón", ha confesado Maestre.

Porque, tal como argumenta el periodista, Fernando León de Aranoa nos contaba en su película 'Los lunes al sol' qué pasaba cuando no se va a una, cuando no vamos todos a una: "Que nos joden", afirma Maestre. Eso es lo que pasa.