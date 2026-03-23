Antonio Maestre: "Es hora de exigir cuentas al PP y a VOX por su apoyo a Trump y Netanyahu"

El periodista advierte que "estamos al borde de una crisis económica nunca vista antes, todo por la acción expresa de Donald Trump y Benjamin Netanyahu" y señala que sus socios internacionales también comparten la responsabilidad.

El periodista Antonio Maestre analiza el panorama internacional y el impacto de la guerra en Irán con contundencia: "Ahora mismo estamos al borde de una crisis económica nunca vista antes, todo por la acción expresa de Donald Trump y Benjamin Netanyahu".

Maestre amplía la responsabilidad: "Todos aquellos que durante mucho tiempo han sido socios, o siguen siéndolo, a nivel internacional de Trump y Netanyahu son en parte responsables de lo que nos está sucediendo".

A nivel político nacional, no duda en señalar responsabilidades: "Habría que empezar a pedir cuentas de manera clara tanto al Partido Popular como a VOX" y va más allá: "En España tenemos figuras como Isabel Díaz Ayuso, que han defendido fervientemente el papel de Israel. Hoy, somos rehenes de esa postura y lo estamos pagando en el bolsillo cada uno de los españoles".

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