Ahora

en al rojo vivo

Antonio Maestre: "Es hora de exigir cuentas al PP y a VOX por su apoyo a Trump y Netanyahu"

El periodista advierte que "estamos al borde de una crisis económica nunca vista antes, todo por la acción expresa de Donald Trump y Benjamin Netanyahu" y señala que sus socios internacionales también comparten la responsabilidad.

MAESTRE PP VOX

El periodista Antonio Maestre analiza el panorama internacional y el impacto de la guerra en Irán con contundencia: "Ahora mismo estamos al borde de una crisis económica nunca vista antes, todo por la acción expresa de Donald Trump y Benjamin Netanyahu".

Maestre amplía la responsabilidad: "Todos aquellos que durante mucho tiempo han sido socios, o siguen siéndolo, a nivel internacional de Trump y Netanyahu son en parte responsables de lo que nos está sucediendo".

A nivel político nacional, no duda en señalar responsabilidades: "Habría que empezar a pedir cuentas de manera clara tanto al Partido Popular como a VOX" y va más allá: "En España tenemos figuras como Isabel Díaz Ayuso, que han defendido fervientemente el papel de Israel. Hoy, somos rehenes de esa postura y lo estamos pagando en el bolsillo cada uno de los españoles".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump pospone su ultimátum cinco días y habla de "conversaciones productivas" que Irán niega
  2. Efecto rebote en los mercados tras el anuncio de Trump: el petróleo baja de los 100 dólares por primera vez en 10 días
  3. Yolanda Díaz quita importancia al choque en el Consejo de Ministros: "He vivido algunas (reuniones) en las que el Gobierno casi cae desplomado"
  4. Ortega Smith y Espinosa de los Monteros tachan a Vox de "régimen del terror" y exigen a Abascal decir de dónde saca el dinero
  5. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"
  6. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"