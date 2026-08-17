Antonio Maestre explica por qué Ayuso "ha perdido su aura": "Nunca ha sido la más locuaz, pero ahora se le nota especialmente"

Antonio Maestre sostiene que Isabel Díaz Ayuso "ha perdido el aura" y atribuye su creciente nerviosismo a un desgaste político y mediático. Además, apunta al caso del ático como un posible punto de inflexión para la presidenta madrileña.

Antonio Maestre considera que Isabel Díaz Ayuso ha perdido parte de la fortaleza política que la había caracterizado y que ese desgaste se refleja en el "tremendo nerviosismo" que, a su juicio, muestra cada vez que tiene que comparecer públicamente.

"Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha perdido el aura, y se está viendo en el tremendo nerviosismo que está mostrando cada vez que tiene que comparecer", ha señalado Maestre. "Nunca ha sido la más elocuente a la hora de demostrar su capacidad oratoria, pero ahora se le nota especialmente".

Maestre también ha señalado un supuesto cambio de actitud en algunos medios de comunicación próximos a Ayuso. Según ha explicado, incluso medios que anteriormente habían mantenido una línea muy favorable a la presidenta madrileña han comenzado a marcar cierta distancia.

"Se ha notado además el hecho de que incluso los medios de comunicación a los que ha regado de dinero público Miguel Ángel Rodríguez han tenido que sacar editoriales diciendo que cuidado, que hasta nosotros tenemos tragaderas", ha afirmado.

En este contexto, Maestre ha mencionado una nueva partida de 27 millones de euros prevista en el próximo presupuesto para medios de comunicación y ha criticado el tratamiento que algunos de ellos han dado a la presidenta madrileña. A su juicio, se han dedicado "única y exclusivamente a loar el escote que lleva o el vestido que lleva o de quién viste".

Para Maestre, este cambio coincide además con la percepción de que Alberto Núñez Feijóo podría llegar a La Moncloa, lo que modificaría el equilibrio interno dentro del Partido Popular.

"Yo creo que se ha unido a la constancia o, no sé si al convencimiento, de que Alberto Núñez Feijóo va a llegar a La Moncloa", ha apuntado. Según su análisis, ese escenario podría hacer que Ayuso dejara de ser una figura imprescindible dentro del PP madrileño.

"¿Qué es lo que le ha hecho a Isabel Díaz Ayuso, invulnerable durante tanto tiempo? Que era la única que tenía dinero público que repartir", ha explicado. Ahora, sostiene, "hay un convencimiento de que va a haber otro que va a tener dinero público que repartir" y que Feijóo también dispondrá de capacidad para distribuir recursos desde el Gobierno central.

En ese escenario, Maestre considera que Ayuso podría pasar a ser prescindible dentro del partido, como ocurrió anteriormente con Cristina Cifuentes. "En el Partido Popular de Madrid no hay nadie imprescindible mientras se mantenga el poder", ha afirmado.

A su juicio, si el PP puede conservar el poder en Madrid con otra persona al frente, Ayuso podría perder parte de su posición privilegiada. "Isabel Díaz Ayuso no sé si ella, pero alguno que es listo cerca de ella lo ha captado", ha señalado.

Maestre considera que el caso relacionado con el ático ha marcado un punto de inflexión, aunque advierte de que podrían surgir nuevas dificultades para la presidenta madrileña. "El ático ha sido el punto de inflexión, pero después del ático van a venir más problemas", ha concluido.