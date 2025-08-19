Ahora

en al rojo vivo

Antonio Maestre analiza el futuro del Gobierno : "Sin presupuestos, no hay política de izquierda posible"

El periodista ha señalado que, a su juicio, "si no se aprueban los presupuestos, da igual quién gobierne, porque no habrá recursos para aplicar políticas progresistas".

Antonio Maestre analiza el futuro del Gobierno : "Sin presupuestos, no hay política de izquierda posible"

El futuro de los presupuestos fue objeto de debate en Al Rojo Vivo. El periodista Antonio Maestre ha subrayado que, más allá de hipótesis políticas sobre pactos o desacuerdos, hay una premisa incuestionable: "Si este Gobierno quiere ser progresista y avanzar en materia social, con políticas que refuercen la justicia social, la equidad y una agenda ambiciosa de izquierda, necesita aprobar los presupuestos".

Y ha lanzando una frase contundente: "Sin presupuestos, no hay políticas de izquierda posibles".

Además, ha añadido que el debate trasciende a los nombres o a quién gobierne: "Si no se aprueban los presupuestos, me da igual quién esté en el poder. No hay recursos para aplicar políticas progresistas".

Por otro lado, el periodista ha vinculado esta idea con la gestión de emergencias como los incendios: "Hablamos mucho de recursos, pero ¿qué son los recursos? Dinero. Y el dinero se fija en los presupuestos, estatales y autonómicos. Sin dinero, no hay políticas de izquierdas".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos