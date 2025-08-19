Antonio Maestre analiza el futuro del Gobierno : "Sin presupuestos, no hay política de izquierda posible"

El periodista ha señalado que, a su juicio, "si no se aprueban los presupuestos, da igual quién gobierne, porque no habrá recursos para aplicar políticas progresistas".

El futuro de los presupuestos fue objeto de debate en Al Rojo Vivo. El periodista Antonio Maestre ha subrayado que, más allá de hipótesis políticas sobre pactos o desacuerdos, hay una premisa incuestionable: "Si este Gobierno quiere ser progresista y avanzar en materia social, con políticas que refuercen la justicia social, la equidad y una agenda ambiciosa de izquierda, necesita aprobar los presupuestos".

Y ha lanzando una frase contundente: "Sin presupuestos, no hay políticas de izquierda posibles".

Además, ha añadido que el debate trasciende a los nombres o a quién gobierne: "Si no se aprueban los presupuestos, me da igual quién esté en el poder. No hay recursos para aplicar políticas progresistas".

Por otro lado, el periodista ha vinculado esta idea con la gestión de emergencias como los incendios: "Hablamos mucho de recursos, pero ¿qué son los recursos? Dinero. Y el dinero se fija en los presupuestos, estatales y autonómicos. Sin dinero, no hay políticas de izquierdas".