Una vez más, el PP quiere salir a las calles para protestar contra Pedro Sánchez y su Gobierno, esta vez contra la financiación singular para Cataluña. Para Angélica Rubio, periodista y directora de El Plural, el derecho a manifestarse es algo básico en cualquier democracia y además "dieron mucho juego las manifestaciones contra Sánchez de la derecha y la extrema derecha".

"Esperanza Aguirre cortando la calle en Ferraz fue una imagen mítica... No sé si aparte de las manifestaciones volvería el asedio a las sede el PSOE", se pregunta Rubio, recordando todas aquellas citas que se dieron hace apenas un año en la calle Ferraz de Madrid, donde se instala la sede nacional del partido.

No obstante, y pese a esto, "lo más llamativo del PP es ahora dice abiertamente, a las claras y sin complejos que quiere pactar con Junts: hace un año estaba llamando delincuente y criminal a Puigdemont y ahora oficialmente el PP dice que quiere pactar con Junts y aquí nadie se rasga las vestiduras", afirma Rubio.

"No he visto ningún editorial decir que no se puede pactar con delincuentes. Sánchez pactaba con un delincuente pero ahora que Feijóo dice que quiere negociar con Junts, ¿Puigdemont deja de ser un delincuente? Estamos viendo una hipocresía en la derecha de este país más que llamativa", sentencia Rubio.