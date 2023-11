En el segundo día de protestas frente a la sede del PSOE en Madrid, Esperanza Aguirre fue la protagonista. La expresidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las 200 personas que se concentraron en la calle Ferraz, incitando al resto de manifestantes a cortar la calle.

La militante popular aseguró que acudió para reiterar su oposición a que el Gobierno en funciones pacte con los independentistas. "El representante del 1% está mandando a todos los españoles. Pedro Sánchez dijo que la amnistía de ninguna manera y ahora resulta que es a cualquier precio", criticó.

La actitud mostrada por Aguirre ha hecho que en redes sociales se la compare con los CDR catalanes. Ella, mientras tanto, se justifica alegando que se trataba de un paso de peatones, algo que no es la primera vez que hace.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha quedado al margen, criticando que Sánchez ha perdonado a los CDR y a "corruptos" mientras promueve un bulo que dice que un manifestante de 70 años fue detenido en estas manifestaciones.

Pero no todo son apoyos entre los 'populares'. En laSexta Xplica, la exdiputada Celia Villalobos se desmarcaba de estas protestas: "Me parece un error gravísimo y desde luego, no me representa".