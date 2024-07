El Supremo ha declarado que el delito de malversación no puede ser amnistiado y por ende Carles Puigdemont no podrá ser amnistiado por esta causa. Y por tanto, tal como afirma la periodista Angélica Rubio, directora de El Plural, "el Supremo le da a Puigdemont un posible escenario de martirologio y sacrificio por la causa y el pueblo catalán que le vendría de perlas para una campaña electoral en el caso de una repetición electoral en Cataluña".

"Porque todos sabemos que la derecha de este país prefiere un president independentista en Cataluña a que Salvador Illa del PSC sea president de la Generalitat. Y esto es así", añade la periodista. Y estas son las consecuencias políticas de que el Supremo decida no amnistiar a Puigdemont: "Que el Supremo le da a Puigdemont un escenario perfecto para ir de mártir en pro de la salvación del pueblo catalán. Y tendría una campaña perfecta", insiste Rubio.

Y que si no fuera malversación -añade la periodista- "ya no estaríamos sacando de la manga del argumento judicial cualquier otro delito. Que a Puigdemont no le iban a poner fácil la amnistía, lo sabemos todos", sostiene la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su argumento.