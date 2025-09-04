Ángeles Caballero, tajante contra las jornadas machistas de Vox en el Congreso: "Hay debates en los que no cabe la equidistancia"

La periodista asegura que "hay determinados invitados que sobran en el debate y en la conversación pública" porque crean "una colección de barbaridades". Es por ello que llama a preguntarse qué argumentan los diferentes partidos.

La periodista Ángeles Caballero ha opinado en Al Rojo Vivo sobre las jornadas machistas de Vox y Milei en el Congreso: "Es un caso más en el que no cabe la equidistancia".

"Creo que hay debates que no solo deberíamos tener superados, sino que nuestra responsabilidad es que no vale un debate entre un científico y un terraplanista", ha sostenido.

Asimismo, explica que "hay determinados invitados que sobran en el debate y en la conversación pública" porque crean "una colección de barbaridades".

"No sé si pretenden que mandemos un abrazo a todos los hombres que a lo largo de la historia han carecido de poder y privilegio y permanecen siendo las víctimas de todos los males", añade. "Debemos preguntar qué argumentan partidos como el PP y el PSOE ya que tienen el feminismo entre una de sus preocupaciones, lo digieran como lo digieran".

Es por ello que indica que "hay cosas en las que no basta con el silencio y las buenas maneras": "A veces un voto te retrata", ha sentenciado la periodista.