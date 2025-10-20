Jesús Núñez Villaverde alerta sobre Trump: "El peligro real es tomárselo a broma, su movimiento antidemocrático va en serio"

El experto ha analizado en Al Rojo Vivo la reacción de Donald Trump ante las protestas masivas en EEUU y ha alertado de que el expresidente busca colocarse "por encima de cualquier marco institucional para hacer lo que le dé la gana".

El analista Jesús Núñez Villaverde ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre la respuesta de Donald Trump a las multitudinarias protestas en su contra, en las que millones de estadounidenses denunciaron el "autoritarismo" del presidente.

La respuesta de Trump no fue la de un jefe de Estado, sino la de un provocador. Publicó en redes sociales un vídeo generado por inteligencia artificial en el que aparece pilotando un caza de combate —bautizado como King Trump— y bombardeando con excrementos a los manifestantes.

Ante esa burla, Núñez Villaverde ha advertido: "Es mejor que no ocurra al revés, que los demás se tomen a broma lo que él está haciendo. El peligro real que tenemos ahora mismo es tomarnos a Trump a broma, porque va en serio. Va en serio su movimiento antidemocrático, va en serio su intento de destruir lo que queda del orden internacional basado en valores y principios".

El experto ha recordado que el presidente republicano ha mostrado en varias ocasiones su desprecio por las instituciones internacionales: "Se ha salido de la UNESCO, del Acuerdo de París, y socava constantemente el derecho internacional, como se ha visto en su política hacia Venezuela".

Para Núñez Villaverde, Trump busca colocarse "por encima de cualquier marco normativo o institucional, con la intención de hacer lo que le dé la gana". Y ese desafío, subraya, no es menor: "Tiene detrás todo el potencial económico, militar, cultural y tecnológico de Estados Unidos. Eso representa un peligro no solo para su país, sino para el resto del mundo".

En su conclusión, advierte: "Trump está alimentando una ola antidemocrática y autoritaria. Basta ver con quién se reúne y a quién muestra su simpatía para entender que esto es un peligro para todos los que seguimos defendiendo algo tan básico como el derecho internacional".

