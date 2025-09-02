Ángeles Caballero, sobre la reunión de Illa y Puigdemont: "Esto forma parte de la amistad que mantiene Sánchez con Illa y sirve para engranar la maquinaria de los Presupuestos"

Para la periodista, detrás de esta reunión se percibe la estrategia del presidente y subraya que, tanto en Cataluña como en el resto del país, el encuentro importa "lo justo".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha justificado su reunión de este martes con Carles Puigdemont en Bruselas asegurando que "el diálogo es el motor de la democracia". Sin embargo, no siempre defendió esa postura. En 2018 calificó de "romerías" los encuentros que el entonces president catalán, Quim Torra (2018-2020), mantenía con el líder de Junts en Waterloo.

Sobre este giro, la periodista Ángeles Caballero ha defendido: "Me reconozco rehén de mi propia hemeroteca y he reivindicado los cambios de opinión. No somos los mismos que hace un tiempo y, en muchas cosas, opinamos distinto. Al menos yo".

Caballero considera que la cita en Bruselas es una muestra más de la normalización política en Cataluña: "Creo que esta reunión forma parte de esas cosas que estamos normalizando. En Cataluña se ve con cierta naturalidad, sin necesidad de caer en la hipérbole. En el resto del país importa lo justo. Quien lo considere una anomalía democrática es porque tiene cubiertas el resto de preocupaciones. Incluso dentro de Cataluña, hay mucha gente a la que esta reunión le importa lo justo".

Para la periodista, detrás de esta reunión se percibe la estrategia del presidente:"Se ha visto este verano que, durante las vacaciones del presidente del Gobierno, han aparecido dos personas fundamentales que creo que ahora mismo son sus cómplices: Salvador Illa y Zapatero. Desde luego, esto forma parte de la amistad que mantienen los dos y sirve para engrasar la maquinaria de los Presupuestos. Además, intenta transmitir que, si esta foto se repite o se consolida en unos años y el que no está no es Illa, sino Sánchez, es que se ha conseguido desinflamar en gran medida la situación".